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Elleri bağlanmış, çuvala konulmuş ceset bulundu

Batman’da, dün Afgan uyruklu bir kişinin cesedinin bulunduğu evin bitişiğindeki evde bugün 10 yaşlarındaki bir çocuğa ait ceset bulundu.

07 Ocak 2018 Pazar 20:05
Elleri bağlanmış, çuvala konulmuş ceset bulundu

Cesedin, elleri ve kolları bağlanmış bir şekilde çuvala konulmuş halde bulunması, kentte tedirginliğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi 1504’üncü sokaktaki bir eve, vatandaşların ihbarı üzerine giren polis, içeride elleri ve kolları bağlanmış bir şekilde, bir çuvala bırakılmış cesetle karşılaştı. İncelemelerde bulunan polis, cesedin zihinsel engelli ve 10 yaşında bir çocuğa ait olduğunu belirledi. Bir Cumhuriyet Savcısı ve Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dün aynı sokakta, cesedin bulunduğu eve bitişik olduğu belirtilen başka bir evde de, 3 ay önce öldürüldüğü iddia edilen Afgan uyruklu bir erkeğe ait çürümüş ceset bulunmuştu. Mahallede bir gün arayla iki cesedin bulunması vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Polis, her iki olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı.

Son Güncelleme: 07.01.2018 22:49
Anahtar Kelimeler:
BatmanAfganCumhuriyet Mahallesi
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