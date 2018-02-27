Elektrik direğinde korkutan patlama

Sinop’un Korucuk köyünde bir elektrik direğinde meydana gelen patlama korkuya neden oldu.

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü mevkisinde patlayan elektrik direği öğrencilerde kısa süreli paniğe neden oldu. Üniversite personeli olayı itfaiye ve elektrik firması ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Yeşilırmak Elektrik Dağıtım ekipleri daha büyük hasarın oluşmaması için elektriği kesti. Sinop genelinde kısa süreli bir elektrik kesintisi yaşandı.

Direkteki yangın ve patlama anı telefonla görüntülendi.

(İHA)