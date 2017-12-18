El frenini çekmeyi unutunca E-5’e daldı

Esenyurt’ta bulunan bir benzin istasyonunda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Esenyurt, E-5 Karayolu üzerinde bulunan istasyona gelerek yakıt aldı. Daha sonra alışveriş yapmak için istasyondaki markete giren dalgın sürücü, aracının el frenini çekmeyi unuttu. Bu sırada aniden hareket eden otomobil ilerlemeye başladı. Aracın hareket ettiğini gören dalgın sürücü, el frenini çekmeyi unuttuğu aracın peşinden koşmaya başladı. Ancak hızla ilerleyen otomobil benzin istasyonun tabelasına çarptıktan sonra E-5 karayoluna uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.