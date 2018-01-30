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Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

Bartın’da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı anne ve oğlu yaralandı.

30 Ocak 2018 Salı 22:35
Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, önceki gün ehliyetsiz olduğu belirtilen H.K’nin (54) kullandığı otomobil, Karaköy Mahallesi Egemenlik Caddesi mevkisinde kaldırımda yürüyen Fatma (45) ile oğlu Kerem Kibar’a (15) çarptı. Çarpmanın etkisi ile anne ve oğlu metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredekiler hemen olay yerine koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı anne ve oğlu, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan kaza anı çevredeki apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hastanede yapılan tedavilerinin ardından anne ve oğlunun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Öte yandan anne ve oğluna çarpıp yaralanmalarına neden olan sürücü H.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü serbest bırakıldı.

Son Güncelleme: 31.01.2018 09:31
Anahtar Kelimeler:
BartınEhliyetsiz Araç KullanmakKaraköy MahallesiEgemenlik CaddesiKerem KibarFatma Kibar
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