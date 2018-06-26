EGM: Önder A.’nın yakalama çalışmaları devam ediyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ operasyonunda adı geçen Önder A.’nın aktif olarak görev yapmadığını, Bursa Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığında görevli iken resen emekli edildiğini açıkladı. Firari şahsı yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında 26.06.2018 tarihinde Bursa Merkezli 23 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonları ile ilgili haberde yer alan Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli olduğu belirtilen 1.Sınıf Emniyet Müdürü Önder A. isimli şahsın gözaltına alınmasına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;

Önder A. isimli şahıs Teşkilatımızda aktif olarak görev yapmamakta olup Bursa Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığında görevli iken 20.04.2015 tarihinde resen emekli edilmiştir. Firari olarak aranan şahsın yakalama çalışmaları halen devam etmektedir."

(İHA)