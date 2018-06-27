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Eğitim uçağı düştü: 1 ölü

Gaziantep’ten havalanan eğitim uçağı Adıyaman’ın Besni ilçesine düştü. Uçak düşmeden önce atlayan pilotun öldüğü belirlendi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 09:46

Gaziantep’ten havalanan eğitim uçağı Adıyaman’ın Besni ilçesine düştü. Uçak düşmeden önce atlayan pilotun öldüğü belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten havalanan eğitim uçağı sabah saatlerinde Besni ilçesi 4. Etap TOKİ yakınlarına düştü. Büyük bir gürültüyle düşen uçak yere çakıldıktan sonra alev topuna döndü. Yaşanan olay sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürürken henüz ismi belirlenemeyen pilotun uçak düşmeden önce atladığı belirtildi. Uçaktan atlayan pilotun Besni’nin Köseceli Beldesi’ne bağlı Yukarı Söğütlü köyü yakınlarına düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Arama kurtarma ekipleri olay yeri ve çevresinde ikinci bir pilotun olup olmadığına dair arama yapıyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(Ramazan Kuyu/İHA)
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