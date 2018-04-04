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Ege Denizi’nde alarm: Balıkçıların oltasına takıldı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güllük Limanı’nda avlanan balıkçıların oltasına denizlerde yaşayan en zehirli balık türünden biri olan trakonya takıldı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 18:07
Ege Denizi’nde alarm: Balıkçıların oltasına takıldı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güllük Limanı’nda avlanan balıkçıların oltasına denizlerde yaşayan en zehirli balık türünden biri olan trakonya takıldı.

Türkiye denizlerinde yaşayan en zehirli balık türünden biri olan ve halk arasında "Çarpan Balığı“ olarak bilinen trakonya balığı Güllük Limanı’nda avlanan balıkçıların oltasına takıldı. Balıkçıların sırt bölgesinde bulunan dikenlerinden tanıdığı balık dikkatli şekilde oltadan çıkarıldı. Limanda avlanan amatör balıkçılar trakonyanın ülkemizde ki en zehirli balıklar arasında yer aldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Trakonya balığını sırtında bulunan siyah dikenlerinden tanıyoruz. Bu balığa rastladığımızda oltadan dikkatli bir şekilde çıkarmamız gerekli. Dikenleri zehirli olduğu için öldürücü etkisi var ve hatta kalp krizini tetikleyerek büyük tehlikelere yol açıyor. Bir çok balıkçımız bu tür balıkları dikkate almıyor bana birşey olmaz mantığı ile balığı eli ile tutarak oltadan çıkarmaya çalışıyor. Bu balığı gördüklerinde direk misinayı keserek balığın ağzında 20 30 cm lik misina ile denize geri gönderiyorlar. Bunu asla yapmamalıyız.” Uzmanlar ise kıyılarımızda görülen bu tür balıkların tedbir alınmadığı takdirde kalp krizi ve ölümlere neden olabileceğini belirtiyor.

(Tuba Ayhan /İHA)
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