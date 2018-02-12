Edremit’te köpek katliamı: 12 köpek zehirlendi

Cennetayağı Mahallesi’nde 12 köpek et ile zehirlendi. Köpeklerden 6’sı telef olurken, 6’sı ise belediye ekiplerince kurtarıldı. Mahalle sakinleri, ”Dün gece köpeklerimize zehirli et atmışlar. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Sahipli sahipsiz köpeklerden 12 köpek zehirlendi. 6 tanesi maalesef telef oldu. Belediyeye haber verdik. Gelen ekipler, köpeklerin leşini gömülmek üzere götürdüler. Bu vahşet. Çok üzgünüz. Kimler tarafından neden zehirlendiği mutlaka bulunsun” dediler.

İnceleme başlattıklarını ifade eden belediye yetkilileri ise, “Araştırma başlattık. Ölen köpek leşlerini gömmek üzere aldık. Sorumlular hakkında yasal işlem başlatacağız” diye konuştular. Edremit Belediyesi ekiplerinin, zehirlenen bir köpeği ise yeniden hayata döndürmeye çalışmak için mücadelesi ise takdirle karşılandı.