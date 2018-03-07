Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116602
ALTIN
162.499
DOLAR
3.7975
STERLİN
5.2737
EURO
4.7153
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Edirne’de köpek kurtarma operasyonu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sel sularında sürüklenip bir adacıkta mahsur kalan köpek, veteriner ve itfaiye ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, kurtarılan köpeğe ’Sel’ adını verdi.

07 Mart 2018 Çarşamba 13:53

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sel sularında sürüklenip bir adacıkta mahsur kalan köpek, veteriner ve itfaiye ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, kurtarılan köpeğe ’Sel’ adını verdi.

Uzunköprü de son günlerde artan yağışlardan dolayı Ergene Nehri’nin taşması sonucu başta tarım arazileri olmak üzere Ergene Havzası sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri gelen ihbarı değerlendirerek köpeğin mahsur kaldığı bölgeye gitti. Ekipler sel sularından dolayı mahsur kalan köpeği kurtarmak için 3 saat çaba gösterdi. Suların ortasında kalan adaya ulaşmak için her yolu deneyen ekipler en son olarak bölge de balıkçılık yapan bir avcıdan teknesi ile yardım istedi. Veteriner ve itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu sonrası ada da mahsur kalan köpek uyuşturucu iğne yapılarak adadan kurtarıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ KÖPEĞİ SAHİPLENDİ

Uzunköprü İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, kurtarılan köpeği veteriner müdürlüğüne teslim ettikten sonra tedavilerinin ardından köpeği sahipleneceklerini açıkladı. İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan Burak Çetin, “Veteriner işleri müdürlüğünün köpeği tedavilerinin ardından itfaiye müdürlüğünde bakımlarına devam edeceğiz. Yaşanan sel baskınlarından dolayı “Sel” adının köpeğe daha uygun olabileceği için adını ’Sel’ koyduk" dedi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe’de sürü otlatma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Maltepe’de sürü otlatma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon: 6 gözaltı
İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon: 6 gözaltı
Suriyelilerin bıçaklı kavgası kamerada
Suriyelilerin bıçaklı kavgası kamerada
Akhisar’da FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı
Akhisar’da FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı
Yakalanmamak için parmak izlerini sildi ama...
Yakalanmamak için parmak izlerini sildi ama...
Fotokapana yakalanan terörist ölü ele geçirildi
Fotokapana yakalanan terörist ölü ele geçirildi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim