Edirne’de 4. Sınıf Emniyet Müdürüne gözaltı

Edirne’de insan kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik yapılan çalışmada, Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Tekin gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Edirne genelinde insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şebekeye karşı çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında Uzunköprü ilçesinde şebeke ile bağlantılı bazı şüpheliler gözaltına alındı. Şebeke üyeleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen Uzunköprü Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ise yaklaşık iki hafta önce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaya başladı. 4. Sınıf Emniyet Müdürü Tekin, soruşturma kapsamında, insan kaçakçılığı yapan şebekeyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınırken, sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

(Ayhan Gülver - Sercan Ülgen /İHA)