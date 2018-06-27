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Ebu Hanzala’nın cezası belli oldu

DEAŞ’ın Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen ’Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk hakkında açılan dava karara bağlandı. Gerçekleşen davada mahkeme heyeti Bayancuk’a, ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 22:26
Ebu Hanzala’nın cezası belli oldu

DEAŞ’ın Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen ’Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk hakkında açılan dava karara bağlandı. Gerçekleşen davada mahkeme heyeti Bayancuk’a, ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 Mayıs 2017 tarihinde örgütün Türkiye sorumlusu olduğu değerlendirilen ’Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk’un İstanbul’da olduğu tespit edilmiş, yapılan operasyonla gözaltına alındıktan sonra Sakarya Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmişti. Sakarya Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada şüpheli sanık ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ’Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’, ‘Terör örgütü propagandası’ suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Zanlı Bayancuk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmaya katıldı.

Bayancuk’a mahkeme başkanı savcının yaptığı mütalaaya karşı bir diyeceği olup olmadığını sordu. Bayancuk mütalaaya karşı yaptığı savunmada, “Savcı benimle ilgili 8 iddiada bulunmuş. Türkiye’de emniyet ve istihbaratın nasıl çalıştığını herkes bilir. Kolluk kuvvetleri siyasi bilincinden yoksundur. 2015 yılından itibaren hiç bir örgüte biat etmeyeceğimizi söylemiştik. Bu yargılanmanın nedeni 25 Kasım 2016 tarihinde Sakarya’daki yemektir. Eğer tahliye olursam bir daha Sakarya’da dinlenmeyi düşünmüyorum. Bizler normal olarak bir araya gelemez miyiz? Ama ısrarla kolluk ve savcılık bu yapılan yemekte örgütsel muhabbet yapıldığını iddia etmektedir. Demokrasi şirktir, demokrasiden uzak durun. Demokrasi insanları ateşe götürmeye devam edeceğini söylemeye devam edeceğim. Ben hangi delille bu örgütle ilişkilendirildim bunu bilmek istiyorum. Bu DEAŞ, El-Kaide gibi örgütle ilişkim varsa cezam hakkımdır. Bu dava siyasi otoriteye karşı olduğum için açılmıştır. Eğer ben suçsuzsam burada mağdur olmama kim vesile olduysa şikayetçiyim. Allah’ın karşısında hakkımı almadan ayrılmayacağım” dedi.

Sanıkları, sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, 1 sene 20 gündür tutuklu bulunan Bayancuk’a ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 12 yıl 6 ay ile ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

(Remzi Şimşek /İHA)
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