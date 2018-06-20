Ebu Hanzala davası 27 Haziran’a ertelendİ

DEAŞ’ın Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen ’Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk hakkında açılan dava 27 Haziran’a

ertelendi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 Mayıs 2017 tarihinde örgütün Türkiye sorumlusu olduğu değerlendirilen ’Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk’un İstanbul’da olduğu tespit edilmiş, yapılan operasyonla gözaltına alındıktan sonra Sakarya Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmişti. Sakarya Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada şüpheli sanık ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ’silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Zanlı Bayancuk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmaya katıldı.

Gerçekleşen davada sanık avukatları geçen davada yaptıkları savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek okunan mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek sanık ve avukatlarının savunmalarını hazırlamaları için davayı 27 Haziran’a erteledi.

(Remzi Şimşek/İHA)