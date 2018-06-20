Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 22°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
94552
ALTIN
192.939
DOLAR
4.7378
STERLİN
6.2357
EURO
5.4908
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Ebu Hanzala davası 27 Haziran’a ertelendİ

DEAŞ’ın Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen ’Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk hakkında açılan dava 27 Haziran’a

20 Haziran 2018 Çarşamba 13:20
Ebu Hanzala davası 27 Haziran’a ertelendİ

DEAŞ’ın Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen ’Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk hakkında açılan dava 27 Haziran’a

ertelendi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 Mayıs 2017 tarihinde örgütün Türkiye sorumlusu olduğu değerlendirilen ’Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk’un İstanbul’da olduğu tespit edilmiş, yapılan operasyonla gözaltına alındıktan sonra Sakarya Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmişti. Sakarya Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada şüpheli sanık ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ’silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Zanlı Bayancuk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmaya katıldı.

Gerçekleşen davada sanık avukatları geçen davada yaptıkları savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek okunan mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek sanık ve avukatlarının savunmalarını hazırlamaları için davayı 27 Haziran’a erteledi.

(Remzi Şimşek/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minibüsün tavanından çıktı: Tam 6 bin 500 paket !
Minibüsün tavanından çıktı: Tam 6 bin 500 paket !
Beyoğlu’nda silahlı kavga kamerada
Beyoğlu’nda silahlı kavga kamerada
Eniştesini kurşun yağmuruna tuttu
Eniştesini kurşun yağmuruna tuttu
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Çifte cinayetin detayları ortaya çıktı
Çifte cinayetin detayları ortaya çıktı
İznik’te baltalı saldırı !
İznik’te baltalı saldırı !
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim