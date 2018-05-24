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E-5’te alev alev yandı

Beylikdüzü’nde E-5 otoyolu yan yolda seyir halinde bulunan bir araç aniden tutuşarak alev alev yandı.

24 Mayıs 2018 Perşembe 20:11

Beylikdüzü’nde E-5 otoyolu yan yolda seyir halinde bulunan bir araç aniden tutuşarak alev alev yandı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında E-5 Otoyolu Beylikdüzü Mevkiinde seyir halindeki bir araçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine doğru seyir halindeki bir araç Hadımköy Metrobüs Durağının bulunduğu altgeçide yaklaştığı sırada bir anda tutuşarak alev aldı. Araçtan alevler çıktığını gören sürücü aracı terk ederek yangını söndürmeye çalıştı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

(İHA)
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