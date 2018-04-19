Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111441
ALTIN
174.116
DOLAR
4.0334
STERLİN
5.6705
EURO
4.9657
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Duvarın altında kalmaktan son anda kurtarıldı

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde metruk bir evde yangın çıktı. Alev alev yanan evin duvarı çökerken yangına müdahale eden bir itfaiye eri duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

19 Nisan 2018 Perşembe 21:20
Duvarın altında kalmaktan son anda kurtarıldı

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde metruk bir evde yangın çıktı. Alev alev yanan evin duvarı çökerken yangına müdahale eden bir itfaiye eri duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yangın Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi 1. Okul Sokak’ta meydana geldi. Metruk bir evde çıktığı öğrenilen yangın mahallede büyük paniğe sebep oldu. Boş olduğu öğrenilen ev dakikalar içerisinde alev alev yanarken çevredeki elektrik kabloları yangından etkilenerek büyük bir gürültüyle patladı. Yanan evin yakınlarındaki evler güvenlik maksadı ile boşaltıldı.

Yangına müdahale etmek üzere olay yerine gelen itfaiye ekipleri zor dakikalar yaşadı. Evi söndürmeye çalışan bir itfaiye eri yanan evin çöken duvarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınırken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı
Otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bingöl’de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl’de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Naji Sharifi Zindashi mahkemeye sevk edildi
Naji Sharifi Zindashi mahkemeye sevk edildi
Asansör boşluğuna düşen usta hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşen usta hayatını kaybetti
İranlı uyuşturucu baronu mahkeme sevk edildi
İranlı uyuşturucu baronu mahkeme sevk edildi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim