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Düşen uçağın enkazı kaldırıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde dün düşen eğitim uçağının enkazı kaza kırım ekibinin yaptığı inceleme sonrası kaldırıldı.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:14
Düşen uçağın enkazı kaldırıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde dün düşen eğitim uçağının enkazı kaza kırım ekibinin yaptığı inceleme sonrası kaldırıldı.

Besni ilçesinde düşen Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait eğitim uçağının enkazında kaza kırım ekibi inceleme yaptı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekibi uçağın düştüğü yere gelerek incelemede bulundu. Kaza yerinde güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbarahim Halil Güzelbey de inceleme esnasında olay yerine geldi. Kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından uçağın enkazı kamyonete yüklenerek Gaziantep’e götürüldü.

Eğitim uçağı Besni ilçesi Çat Mahallesi 4. Etap TOKİ Konutları yakınındaki boş araziye düşmüş, uçağın pilotu Mehmet Önal’ın uçak düşmeden önce uçaktan atladığı belirlenmişti. Önal’ın cenazesi uçağın enkazından 27 kilometre uzaklıktaki Yukarı Söğütlü köyü yakınlarında bulunmuştu.

(Ramazan Kuyu/İHA)
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