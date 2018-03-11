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Durdurulan araçta çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Karaman’da jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurarak içerisinde arama yaptığı otomobilde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

11 Mart 2018 Pazar 23:03
Durdurulan araçta çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Karaman’da jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurarak içerisinde arama yaptığı otomobilde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kazımkarabekir ilçesine bağlı Özyurt köyü yakınlarında yürüttükleri yol kontrolü sırasında şüphe üzerine 42 plakalı bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde arama yapan ekipler, 26 adet obje ile 390 adet tarihi sikke buldu. Tarihi eserlere el konulurken, araçta bulunan A.Z. (37), M.Ü. (55) ve A.A. (76), gözaltına alındı.

(Mehmet Dağlı/İHA)
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