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Durdurulan araçta 21,8 kilo bonzai ele geçirildi

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde polisin uygulama noktasında durdurduğu araçta yapılan aramada piyasa değeri 10 milyon 900 bin TL olan 21 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi.

28 Ocak 2018 Pazar 22:46
Durdurulan araçta 21,8 kilo bonzai ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, ilçe girişindeki uygulamada durdurulan bir kiralık araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 900 bin TL olan toplam 21 kilo 828 gram ağırlığında sentetik kannabinoid (bonzai) tespit edildi. 2 çocuğuyla birlikte araçta olan sürücü Engin A. ile yanındaki eşi Nurcan A. gözaltına alınarak Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Kolilerin içindeki uyuşturuculara da el konuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla uyuşturucuyla mücadeleye ağırlık verildiğini belirten Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, bu kapsamda D-100 karayolunda denetimlerin sıklaştırıldığını söyledi. Çakal, uyuşturucu ile mücadele için kararlı şekilde denetimlerinin devam edeceğini vurguladı.

Son Güncelleme: 29.01.2018 09:28
Anahtar Kelimeler:
BonzaiAmasyaGümüşhacıköy
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