Düğün salonunu defalarca soyan hırsızlar kamerada

Şanlıurfa’da bir ay içerisinde aynı düğün salonunu 3 defa soyan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda yaşandı. Düğün salonunu bir ay içerisinde 3 defa soyan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Bir ay içerisinde 3 defa düğün salonuna giren hırsızlar, televizyon, klima motoru, su dinamosu, fotoğraf makinesi, 10 adet nargile seti ile düğün salonunun bahçesinde beslenen çok sayıda güvercini çaldı.

İki şahsın hırsızlık anı ise düğün salonundaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızların duvardan atlayıp girdikleri düğün salonundan çaldıkları malzemeleri ellerinde taşıyarak götürdükleri gözlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

(Bekir Basmacı/İHA)