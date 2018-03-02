Düğün günü canından oldu

Batman’ın Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde Garzan Çayına düşen kamyonet düştüğü yerden 200 metre ileride bulundu. Kamyonetin sürücüsü Abid Acar’ın kızının düğününe misafirleri getirmek için yola çıktığı öğrenildi.

Olay dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre düğün için köydeki bir misafirini almaya giden Abid Acar yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet İkiköprü beldesi Avuski 1 Köprüsünden Garzan Çayına düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, AFAD ve 112 ekipleri arama çalışması başlattı. Havanın kararması, yağmur ve su debisinin yüksek olması nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

BARAJ SUYU KESİLDİ

Garzan Çayına düşerek suda kaybolan kamyonet ve sürücüsü Abid Acar’ı bulmak için yoğun çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kozluk Barajı’ndan gelen suyu kesti. Suyun kesilmesi sonrası gün ağarır ağarmaz arama çalışmalarına başlandı. Kamyonet Avuski 1 Köprüsü’nden düştüğü yerin yaklaşık 200 metre ilerisinde bulundu. Kamyonette yapılan incelemede sürücü Abid Acar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

KIZININ DÜĞÜNÜ İÇİN MİSAFİR ALACAKTI

Batman’ın Beşiri ilçesi İkiköprü Beldesi girişinde yaşanan kazada hayatını kaybeden Abid Acar’ın yakınlarından Raşit Şaşı, Acar’ın kızının düğünü için misafirlerini almaya gittiğini söyledi. Kaza ile ilgili konuşan Şaşı “Olay dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Kızının düğünü vardı. Misafirlerini almaya gidince olayın yaşandığı köprü üzerinde görgü tanıklarının söylediğine göre yolda kedi varmış. Kamyon şoförünün söylediği; yolda kedi varmış araç sürücüsü kediye çarpmamak için manevra yapmış ve köprüden şarampole yuvarlanıp rahmet etti. Abid Acar 50 yaşında evli ve 5 çocuk babası, kendisinin briket ocağı vardı. Sevilen iyi bir insandı Allah mekanını cennet eylesin, Allah ailesine sabırlar versin” dedi.

(Osman Arslan-Hüseyin Sakar/İHA)