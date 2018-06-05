Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 28°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95229
ALTIN
192.354
DOLAR
4.6188
STERLİN
6.2032
EURO
5.4382
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Domates yüklü tır karpuz yüklü tıra çarptı

Çorum’da park halindeki karpuz yüklü tıra, domates yüklü tıra çarptı.

05 Haziran 2018 Salı 16:48

Çorum’da park halindeki karpuz yüklü tıra, domates yüklü tıra çarptı.

Kaza, Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya’dan Amasya’daki meyve ve sebze haline domates götüren Ali Kılcı yönetimindeki tır, Şeker Fabrikası yanında park halinde duran 55 AAP 925 plakalı karpuz yüklü tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın dorsesi hurdaya dönerken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından tonlarca domates ve karpuz yola saçıldı. Yola saçılan domates ve karpuzlar Çorum Belediyesi Temizlik İşlerdi Müdürlüğü ve karayolları ekipleri tarafından yoldan temizlendi. Kaza nedeniyle Çorum-Ankara karayolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan tırın sürücüsü Ali Kılcı, bir anlık dalgınlık sonucu tırın kontrolünü kaybettiğini belirterek, "Park yeri olmadığı halde park halinde olan tıra çarptım. Antalya’dan Amasya haline gidiyordum. Diğer araçta Adana’dan Samsun’daki hale gidiyormuş” dedi.

Kaza, ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 terörist daha...
6 terörist daha...
13 ile 15 kişiye FETÖ operasyonu
13 ile 15 kişiye FETÖ operasyonu
Üzerine yıldırım düşen kız hayatını kaybetti
Üzerine yıldırım düşen kız hayatını kaybetti
Park yeri kavgasında silahlar konuştu: 1’i polis 5 yaralı
Park yeri kavgasında silahlar konuştu: 1’i polis 5 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
Taciz iddiasına çekiçli ceza
Taciz iddiasına çekiçli ceza
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim