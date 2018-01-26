Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
120074
ALTIN
162.991
DOLAR
3.7485
STERLİN
5.3306
EURO
4.6593
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Dolandırıcının yakalanmasını böyle sağladı

Ankara’da bir dolandırıcı, internet sitesinde kiralık ilanı verilen 12 bin TL değerindeki fotoğraf makinesiyle kayıplara karıştı. Dolandırıldığını fark eden vatandaş, aynı internet sitesinde sahte hesap ile kiralık fotoğraf makinesi ilanı vererek dolandırıcının yakalanmasını sağladı.

26 Ocak 2018 Cuma 10:10
Dolandırıcının yakalanmasını böyle sağladı

Ankara’da bir dolandırıcı, internet sitesinde kiralık ilanı verilen 12 bin TL değerindeki fotoğraf makinesiyle kayıplara karıştı. Dolandırıldığını fark eden vatandaş, aynı internet sitesinde sahte hesap ile kiralık fotoğraf makinesi ilanı vererek dolandırıcının yakalanmasını sağladı.

Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki bir fotoğraf stüdyosunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fotoğraf makinesi kiralama işiyle uğraşan firma veya şahısları internet üzerinden tespit eden Faruk Sinan C. isimli dolandırıcı, bu kişileri hedef aldı. İnternete kiralık fotoğraf makinesi ilanı veren İ.T. ile 17 Ocak 2017’de irtibata geçen Faruk Sinan C., makineyi kiralayan vatandaşla buluştu. Şık giyimi ile fotoğraf makinesini kiralayan İ.T.’nin karşısına çıkan ve bu şekilde güven vermeye çalışan zanlı, kendisini tekstilci olarak tanıtarak, katalog çekimi yapma bahanesiyle fotoğraf makinesini iki günlük kiralamak istediğini söyledi. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 12 bin TL değerindeki fotoğraf makinesini alan zanlı kayıplara karıştı. Faruk Sinan C.’nin iki günlük sürenin dolmasına rağmen makineyi geri getirmemesi üzerine İ.T., şahsı arayarak fotoğraf makinesini getirmesini istedi. Bir gün daha fotoğraf makinesini kiralamak istediğini belirten şahıs, makineyi 20 Ocak’ta getireceğini söyledi ve bir daha telefonlara dönüş yapmadı. Tüm çabalarına rağmen şahıs ile bağlantı kuramayan İ.T.’nin durumu polise bildirmesi üzerine Faruk Sinan C.’nin 6 “dolandırıcılık” ile “güveni kötüye kullanma” suçlarından arandığı belirlendi.

BU KEZ TUZAĞA DÜŞEN DOLANDIRICI OLDU

Emniyetten ayrıldıktan sonra olayın peşini bırakmayan İ.T., aynı internet sitesinde arkadaşının hesabı üzerinden sahte kiralık fotoğraf makinesi ilanı açtı. İlanı açtıktan bir gün sonra iletişime geçen Faruk Sinan C., kendisini yine tekstilci olarak tanıttı ve katalog çekimi yapmak için fotoğraf makinesini kiralamak istediğini söyledi. Eryaman’daki bir fotoğraf stüdyosunun adresini veren İ.T., dolandırıcıya makineyi buradan kiralayabileceğini ifade etti. Aynı adresi polis ekiplerine de ileten İ.T., dolandırıcı ile buluşma sağlanacağını bildirdi. Fotoğraf stüdyosuna gelen zanlı, karşısında mağdur İ.T. ile polisi görünce şaşkına döndü. Kendisinin “Sinan” olmadığını, isminin “Bülent” olduğunu iddia eden dolandırıcı, sahte kimliği polise uzattı. Yapılan aramalarda gerçek kimliğini bulan polis, dolandırıcıyı gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Öte yandan, şahsın başka şehirlerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Son Güncelleme: 26.01.2018 11:12
Anahtar Kelimeler:
DolandırıcılıkAnkaraFotoğraf Makinesi Kiralık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadıköy'de terör yandaşlarından vatandaşa böyle saldırdı
Kadıköy'de terör yandaşlarından vatandaşa böyle saldırdı
Adalet Sarayı önünde silahlı çatışma: 4 yaralı
Adalet Sarayı önünde silahlı çatışma: 4 yaralı
Adana'da inşaat çalışması binayı çatlattı kavgası
Adana'da inşaat çalışması binayı çatlattı kavgası
70 öğretmene FETÖ’den gözaltı kararı
70 öğretmene FETÖ’den gözaltı kararı
17 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi
17 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi
Hatay’da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Hatay’da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim