Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kapalı
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117522
ALTIN
161.931
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2900
EURO
4.6596
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Doktoru dövüp ormanlık alana atan 2 kişi tutuklandı

Zonguldak’ta aile sağlığı merkezinde görev yapan doktor Hasan Koca’nın darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1’i uzman çavuş 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 Şubat 2018 Pazar 18:07
Doktoru dövüp ormanlık alana atan 2 kişi tutuklandı

Zonguldak’ta aile sağlığı merkezinde görev yapan doktor Hasan Koca’nın darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1’i uzman çavuş 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Şubat’ta kent merkezinde arkadaşlarıyla yemekte buluşan Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Hasan Koca’dan, yemek programından ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Kozlu ilçesine bağlı Ören köy yol ayrımında yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilen Koca, darp edilmiş halde bulundu. Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan doktorun hastanedeki tedavisi sürerken, jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu olay günü doktoru darp ettikleri iddia edilen T.Y. ve uzman çavuş olduğu öğrenilen M.B. dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. M.B. ve T.Y. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Binası’ndaki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Kozlu Jandarma Karakoluna götürülmüştü.

Jandarmadaki ifadelerinde zanlıların, "Doktoru 02.30 gibi otostop yaptığı sırada bir alışveriş merkezi önünden araca aldık. Araca aldığımızda alkollüydü, biz de alkol almıştık. Daha sonra Kozlu ilçesinde orman yoluna gittik. Burada alkol almaya devam ettik. Bir süre sonra aramızda tartışma çıkınca darp ettik. Daha sonra yol kenarına bırakarak olay yerinden uzaklaştık" dedikleri öğrenildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından T.Y. ve M.B. Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Binası’ndaki sağlık kontrollerinin ardından geniş güvelik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. T.Y. ve M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

(Barış Doğan - Sertaç Özdemir/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzincan’da 20 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi
Erzincan’da 20 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Tutak’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Tutak’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Ölümüne yolculuk !
Ölümüne yolculuk !
’Ucuz’ satışlı açılış izdihama yol açtı
’Ucuz’ satışlı açılış izdihama yol açtı
Pazar yerinde büyük yangın
Pazar yerinde büyük yangın
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim