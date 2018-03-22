Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117110
ALTIN
168.231
DOLAR
3.9332
STERLİN
5.5530
EURO
4.8403
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Doğu Guta’da saldırı: 19 ölü

Suriye’de Beşar Esad rejiminin abluka altına aldığı Doğu Guta’da düzenlenen saldırıda 19 sivil hayatını kaybetti.

22 Mart 2018 Perşembe 14:15
Doğu Guta’da saldırı: 19 ölü

Suriye’de Beşar Esad rejiminin abluka altına aldığı Doğu Guta’da düzenlenen saldırıda 19 sivil hayatını kaybetti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, rejim ve destekçileri tarafından Doğu Guta’da düzenlenen saldırılarda 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gözlemevi verilerine göre, rejim güçlerinin Doğu Guta’da saldırılarını yoğunlaştırdığı Şubat ayının sonlarından bu yana ölü sayısı bin 563’e yükseldi.

Esad rejiminin 2013’ten bu yana abluka altında tuttuğu Doğu Guta’da yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 ilde muvazzaf askerlere FETÖ’den gözaltı kararı
12 ilde muvazzaf askerlere FETÖ’den gözaltı kararı
Devriye gezen jandarma PKK üyesini yakaladı
Devriye gezen jandarma PKK üyesini yakaladı
Sason’da 1 terörist daha: Operasyon sürüyor
Sason’da 1 terörist daha: Operasyon sürüyor
Soyguncuya canı pahasına direndi
Soyguncuya canı pahasına direndi
Boğaziçi Üniversitesindeki aymazlığa 5 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesindeki aymazlığa 5 gözaltı
Hasankeyf’te tahliye gerginliği
Hasankeyf’te tahliye gerginliği
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim