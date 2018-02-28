FETÖ’nün Doğan Medya Center’ı işgaline ilişkin davada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı tutuklu 3 eski subayın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Dava kapsamında tutuksuz yargılanan 16 sanığın beraatini talep eden savcı, tutuklu 3 eski subayın "haberleşmenin ihlali" suçundan 7,5 yıla kadar hapsini istedi.(İHA)
Doğan Medya Center’in işgalinde mütalaa açıklandı
FETÖ’nün Doğan Medya Center’ı işgaline ilişkin davada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı tutuklu 3 eski subayın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Dava kapsamında tutuksuz yargılanan 16 sanığın beraatini talep eden savcı, tutuklu 3 eski subayın "haberleşmenin ihlali" suçundan 7,5 yıla kadar hapsini istedi.
28 Şubat 2018 Çarşamba 12:26