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Doğan Medya Center’ı işgali davasında mütalaa açıklandı

FETÖ’nün Doğan Medya Center’ı işgaline ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu 3 eski subayın ‘Anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini ve ‘haberleşmenin ihlali’ suçundan 7 yıl 6’şar aya kadar hapsini istedi. Tutuksuz yargılanan 16 sanığın beraati talep edildi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:00
Doğan Medya Center’ı işgali davasında mütalaa açıklandı

FETÖ’nün Doğan Medya Center’ı işgaline ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu 3 eski subayın ‘Anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini ve ‘haberleşmenin ihlali’ suçundan 7 yıl 6’şar aya kadar hapsini istedi. Tutuksuz yargılanan 16 sanığın beraati talep edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Doğan Medya Center’ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin 3’ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu eski yüzbaşılar Erdal Şeker, Suleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Duruşmada, ayrıca davanın müdahili olan Doğan Medya Center, Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı ile bazı müşteki avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın başlamasının ardından mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu eski subayların “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bu sanıkların haberleşmenin engellenmesi suçundan ayrıca 7 yıl 6’şar ay hapsini isteyen savcı, sanıklardan Süleyman Ahmet Kaya’nın, Vedat Barceğci’nin ölümü nedeniyle "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini, sanık Mehkmet Akif Aslan’ın ise konut dokunulmazlığını ihlali suçundan 4,5 yıla kadar hapsini istedi.

Savcı, davanın 16 tutuksuz sanığı hakkında mahkumiyet için dosyada yeterli inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verilmesini istedi.

(Yusuf Melikoğlu/İHA)
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