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Doğan Medya Center’ı işgal davasında karar

FETÖ’nün Doğan Medya Center’ı işgaline ilişkin davada tutuklu 3 eski subay ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Kararda 11 sanık er 7 yıl 6 ay hapse çarptırırken, mahkemenin bu kararıyla İstanbul’da görülen darbe davalarında ilk kez sanık olan erlere hapis cezası verilmiş oldu.

21 Mart 2018 Çarşamba 23:37
Doğan Medya Center’ı işgal davasında karar

FETÖ’nün Doğan Medya Center’ı işgaline ilişkin davada tutuklu 3 eski subay ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Kararda 11 sanık er 7 yıl 6 ay hapse çarptırırken, mahkemenin bu kararıyla İstanbul’da görülen darbe davalarında ilk kez sanık olan erlere hapis cezası verilmiş oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Doğan Medya Center’ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin 3’ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu eski yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmada, ayrıca davanın müdahili olan Doğan Medya Center, Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı ile bazı müşteki avukatları yer aldı.

Sanıkların son savunmalarını yapmalarının ardından mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, eski yüzbaşı tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan’ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Bu sanıkların haberleşmenin engellenmesi suçundan ayrıca 5’er yıl hapse çarptırdı. Mahkeme heyeti, Vedat Barceğci’nin ölümü nedeniyle sanıklardan Süleyman Ahmet Kaya’yı ayrıca "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Sanık astsubaylardan Muhammed Orhan Kaya’nın beraat, ne karar veren mahkeme heyeti, sanık astsubay Muhammet Çınar’ı, ’’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’’ suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

11 ER HAKKINDA HAPİS CEZASI

Sanık erler Osman Pekdoğan, Bünyamin Baki Çiçek ve Üzeyir Erol’un tüm suçlardan beraatine hükmeden mahkeme heyeti sanık erlerden Vakkas İlker Söyler, Şevket Kök, Ahmet Mülayim, Feyyaz Okan Ak, Ferdi Irmak, Numan Burak Altınbaş, Harun Ayan, Harun Darı, Abdullah Akar, Yıldırım Erdem ve Sertaç Kara’yı ’’haberleşmenin engellenmesi’’ ve ’’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’’ suçlarından 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemenin bu kararıyla İstanbul’da görülen darbe davalarında ilk kez sanık olan erlere hapis cezası verilmiş oldu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan’ın bu hallerinin devamını da kararlaştırdı.

(Yusuf Melikoğlu /İHA)
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