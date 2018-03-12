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Diyarbakır’da taciz iddiasına linç girişimi

Diyarbakır’da, sokakta sakız ve peçete satan kız çocuklarını taciz ettiği iddia edilen şahıs, çevredeki şahıslar tarafından darp edildi. Zanlıyı linç girişiminden polis kurtardı.

12 Mart 2018 Pazartesi 13:21
Diyarbakır’da taciz iddiasına linç girişimi

Diyarbakır’da, sokakta sakız ve peçete satan kız çocuklarını taciz ettiği iddia edilen şahıs, çevredeki şahıslar tarafından darp edildi. Zanlıyı linç girişiminden polis kurtardı.

Olay, 16.00 sıralarında, Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi Mavi Köşe mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, 40 yaşlarındaki bir şahıs, sokakta sakız ve peçete satan 3 kız çocuğunun yanına gelerek para verdi. Bunu gören çevredeki vatandaşlar, kız çocuklarının taciz edildiğini düşünerek şahsa saldırdı. Kalabalığın toplanması üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi gelerek şahsı linç girişiminden kurtarıp, bir iş yerine sakladı.

Polis kalabalığın dağılması için zırhlı araçtan anons yaparken, zanlı ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

"ADAMI İÇERİ GÖTÜRDÜM"

Öte yandan olayı gören çevredeki vatandaşlar, "İlk başta üç kişi şahsa saldırdı. Onların iddiası şahsın çocuklara taciz ettiği üzerineydi. Bunun üzerine kalabalık arttı ve adama vurmaya devam etti. Ben zorla adamı içeri götürdüm, şahıs böyle bir şey yapmadığını, sokakta çalışan kızlara sadece para verme niyetinde olduğunu söyledi" dedi.

(Aydın Yorat - Ejder Ediz Işık/İHA)
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