Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 22°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
102340
ALTIN
197.828
DOLAR
4.7028
STERLİN
6.2985
EURO
5.5112
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon nedeniyle 23 köy ve 42 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 21:33
Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon nedeniyle 23 köy ve 42 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ile barınak, sığınak ve depo alanlarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, operasyonun yapıldığı bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin zarar görmemesi amacıyla Lice ve Hani ilçelerine bağlı 23 köy ve 42 mezrada saat 21.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Yasak ilan edilen köy ve mezralar şöyle sıralandı:

Hani’ye bağlı Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy, Kırım köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, Ayağı Turalı, Gürbulak, Veziri, Aka, Karmen, Mazılı ve Çağıl mezraları, Lice’ye bağlı Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan, Duruköy, Güçlü, Örtülü, Saydamlı, Bayırlı, Yamaçlı, Kıralan, Dernek köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey, Kutlamış, Vilu, Arpacık, Karadere, Sivritepe, Körtan, Körha, Seyrek, Silkito, Sumaklı, Zıraht, Acımeşe, Mengüsi, Puneyn, Çalıbükü ve Kijikbadem mezraları.

Açıklamada, söz konusu yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem arz ettiğine dikkat çekilerek, bitim süresinin daha sonra duyulacağı kaydedildi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bebek arabası hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı
Bebek arabası hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı
Önce bisikletlilere sonra ağaca çarptı: 2 ölü
Önce bisikletlilere sonra ağaca çarptı: 2 ölü
Gözaltına alındılar !
Gözaltına alındılar !
18 yaşındaki feci ölümü
18 yaşındaki feci ölümü
Sarıyer’de bir kişi denize düştü
Sarıyer’de bir kişi denize düştü
Bakan Canikli patlamanın yaşandığı Barutsan’daydı
Bakan Canikli patlamanın yaşandığı Barutsan’daydı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim