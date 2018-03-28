Diyarbakır’da 500 polisle asayiş uygulaması

Diyarbakır polisi Bağlar ilçesinde helikopterin destekli geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Bağlar ilçesinde oluşturulan arama noktaları üzerinden eş zamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Hava destekli gerçekleştirilen uygulamaya 23’ü amir sınıfı olmak üzere 50 ekip toplamda 500 polis katıldı. Oluşturulan arama noktalarında şüpheli araçlar durdurularak arama ve sorgulama yapıldı. Araç arama faaliyetlerine narkotik köpekler de destek verdi. Uygulama kapsamında şüpheli görülen şahıslar arandıktan sonra GBT sorgusu yapıldı.

Yapılan sorgularda ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, terör örgütü üyesi olma, terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından aranması olan 1 şahıs ile ‘başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak’ suçundan aranması olan 1 şahıs yakalandı. Yapılan araç aramalarında bir şahsın aracında 1 adet ruhsatsız tüfek ve bununla birlikte 6 adet fişek ele geçirilirken, şahsa da bin 24 TL idari para cezası uygulandı. Bir şahsın üzerinden 10 gram esrar ele geçirilirken, yapılan GBT sorgusunda yoklama kaçağı veya bakaya olan 16 şahsa da askerlik yönünde gerekli tebligatlar gerçekleştirildi.

(Ejder Ediz Işık /İHA)