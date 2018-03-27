Diyarbakır’da 37 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 37 köy ve mezrada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanları ile uçaksavar mevziilerini tahrip etmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Hani’ye bağlı Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y.Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı ve Gürbulak mezraları ile Lice’ye bağlı Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, yasağın bugün 08.00 itibariyle başladığına da kaydedildi.

(İHA)