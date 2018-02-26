Direğe çarpan otomobil 2 gence mezar oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 2 genç, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde Beyşehir-Akseki karayolunda meydana geldi. 34 AL 9608 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra savrularak bölünmüş yolun refüjünde durdu. Araç içerisinde bulunan Atakan Demir (19), Veysel Göktepe (27) ve Emre Özbek (24) otomobilden fırlayarak yaralandı. Kazada ağır yaralanan 3 genç, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikelerinin bulunmasından dolayı Konya’daki farklı hastanelere sevk edildi. Yaralı gençlerden Atakan Demir ile Veysel Göktepe, sevk edildikleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, aynı yer ve noktada son 24 saatte iki farklı kazanın meydana geldiği öğrenildi.

(İHA)