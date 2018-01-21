Dini nikahlı kocası tarafından defalarca bıçakladı

Olay, Altuntabak Mahallesi’nde Afgan uyruklu ailelerin yaşadığı tek katlı bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle evde 38 yaşındaki Halime Sadad ve 21 yaşındaki dini nikahlı kocası Faysal Ebrahimi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada genç koca eşini çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Evden yükseler sesler üzerine komşular polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının ölmüş olduğunu tespit etti. Cinayet sırasında çiftin dört çocuğunun da evde oldukları öğrenildi. Sadad’ın cesedi savcı incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı olarak Ebrahimi ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Moki Amiri polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.