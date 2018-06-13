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Didik didik arama yapıldı

Şişli Kuştepe’de narkotimleri, sokak üzerinde ve metruk binalarda uygulama gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde ele geçirilirken, narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 20:25
Didik didik arama yapıldı

Şişli Kuştepe’de narkotimleri, sokak üzerinde ve metruk binalarda uygulama gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde ele geçirilirken, narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Şişli Kuştepe’de narkotimleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle narko-sokak uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada metruk binaları didik didik eden polis, narkotik köpeğiyle çevrede arama yaptı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Şişli Kuştepe’de narko-sokak uygulaması için düğmeye bastı. Hazırlıklarının tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basan yaklaşık 50 polis, özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere geldi. Çevrede arama yapan tim, metruk binaları didik didik arayarak, şüpheli şahısların üstlerine bakarak GBT’lerini sorguladı. Yapılan aramalarda bir işyerinin kepenginin altında kağıda sarılmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

NARKOTİK KÖPEĞİYLE ARAMA YAPILDI

Öte yandan uygulama kapsamında boş arazilere de giren tim, metruk binaların içerisinde timin ulaşamadıkları yerlerde hassas burunlu narkotik köpeği “Eros” ile arama yaptı. Mahallelinin polis ekiplerini takdir ettiği uygulamada, şüpheli görülen bir otomobil ise durdurularak içerisinde arama yapıldı. Uygulamaların artırılarak devam edeceği öğrenildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)
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