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DHKP-C’nin üst düzey ismi İstanbul'da yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığındaki teröristlere silah ve patlayıcı temin eden terör örgütü DHKP-C’nin üst düzey isimlerinden M.A. İstanbul’da yakalandı.

23 Şubat 2018 Cuma 08:57
DHKP-C’nin üst düzey ismi İstanbul'da yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığındaki teröristlere silah ve patlayıcı temin eden terör örgütü DHKP-C’nin üst düzey isimlerinden M.A. İstanbul’da yakalandı.

İHA muhabirinin emniyet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube ekipleri, DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, örgüt içerisinde askeri ve ideolojik eğitim aldıktan sonra DHKP-C adına sorumlu düzeyde faaliyet yürüten M.A. adlı teröristi yakalamak için dün gece İstanbul’da operasyon düzenledi.

Örgüt içindeki Devrimci İşçi Hareketi (DİH) adlı yapıdan sorumlu olan ve DHKP-C’li teröristlerin gerçekleştirdiği saldırı talimatlarının verildiği Türkiye Komitesinde de üst düzey konumdaki M.A.’nın İstanbul’da bir hücre evinde barındığını tespit eden terör polisi, sabaha karşı belirlenen adrese baskın düzenledi. Başta İstanbul olmak üzere sansasyonel eylem hazırlığındaki hücre üyelerine istihbarat, silah, patlayıcı ve güvenli ev temin eden ve o teröristlerle kuryelerin bağlantılarını sağlayıp düzenlenecek saldırıların hedef noktalarını tayin ettiği ileri sürülen M.A., yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.A.’nın barındığı adreste yapılan aramalarda eylem talimatı içeren çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman da ele geçirildi.

Yakalanan M.A., sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde aynı örgütün üst düzey yöneticilerinden, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘aranan teröristler’ listesinde ‘yeşil’ kategoride yer alan Nurhan Yılmaz adlı terörist, Şişli’de bir hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Yılmaz’ın eylem hazırlığında olduğu öne sürülmüştü.

(Sadık Kahraman/İHA)

Son Güncelleme: 23.02.2018 10:09
Anahtar Kelimeler:
Dhkp-cDHKP-C üyesiTerör
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