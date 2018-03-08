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Dere taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ellibaş Deresi taştı, ev ve işyerlerini su bastı.

08 Mart 2018 Perşembe 19:20
Dere taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ellibaş Deresi taştı, ev ve işyerlerini su bastı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Nebioğlu beldesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ellibaş Deresi taştı. Derenin taşması dolayısıyla su basan işyerleri ve evlerde maddi hasar meydana geldi. Belediye ekipleri yoğun yağan yağışlar dolayısıyla Ellibaş Deresi’nin taşması üzerine harekete geçti.

DSİ, Özel idare ve AFAD ekipleri ile görüşmeler yaptıklarını anlatan Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, "Ellibaş Deresi tamamen taştı. Şu ana kadar can kaybı yok. Yağmur yağmaya devam ettiği takdirde evleri boşaltmayı düşünüyoruz. DSİ ile temasa geçtik. Onların da ekipleri gelecek. Nebioğlu bu yağan aşırı yağmurlardan dolayı birçok dükkanı su bastı. Maddi hasarlarımız var. Şükürler olsun ki can kaybımız yok" diye konuştu. Öte yandan su baskınlarından zarar gören esnaflar için hasar tespit çalışmaları başlatılacak.

(Emrah Yıldız/İHA)
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