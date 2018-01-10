Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Pamukkale ilçesi Karşıyaka bölgesinde birbirleriyle bağlantılı olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs ve uyuşturucu kullanılan adreslere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından tespit edilen, aralarında torba evi olarak kullanılan ve şüphelilerin saklandığı toplam 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu çetesinin bağlantılarının tespit edilmesinin ardından düğmeye basan Narkotik ekipleri, eş zamanlı şafak vakti düzenlediği operasyonda, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Kaçıklık Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin destek verdiği operasyonda ekipler koçbaşı ve balyozla kapıları kırarak girdikleri evleri didik didik arandı. Detektör köpek ‘Chaco’nun evlerde tepki gösterdiği yerlerde, Narkotik ekipleri yaptıkları aramada, satışa hazır uyuşturucu paketleri buldu ve örgüt üyelerinin kullandığı silah ile mermileri ele geçirdi. Ekipler, uyuşturucu saklandığı ihtimali ile bazı odalara kapılarını kırarak girip arama yaptı.

Uyuşturucu tacirlerinin araziye gömerek sakladıkları 1 kilo 200 gram esrar operasyon kapsamında daha önce narkotik madde arama köpekleri tarafından bulundu. Operasyon kapsamındaki aramalarda, toplam 2 kilo 468 gram esrar maddesi, 676 adet ecstasy hap, 9 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet çalıntı motosiklet, 21 bin TL para, 12 adet bilezik, 10 adet cumhuriyet altını ve çok sayıda altın yüzük ile küpe, bileklik gibi uyuşturucudan kazanıldığı belirlenen maddi değeri yüksek eşya ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden sağlanan suç geliri para ve altınlara el konulurken, operasyon sırasında özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Operasyonda drone da kullanıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, M.B, G.G, G.B, isimli kadınlar ile, Z.G, O.G, E.Y, A.A, E.B, O.K, Y.G, F.A, T.G, F.G. ve yaşı küçük S.B. olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.