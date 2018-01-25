Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
119719
ALTIN
163.928
DOLAR
3.7462
STERLİN
5.3374
EURO
4.6514
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Denizli'de kömür madeninde göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.

25 Ocak 2018 Perşembe 14:10
Denizli'de kömür madeninde göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Kayaca Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kömür madeni ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte işçi Emrah Tutumlu (28) ile ismi alınamayan bir işçi toprak ve kalasların altında kaldı. 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) bağlı arama kurtarma ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından göçük altından çıkarılan işçilerden Emrah Tutumlu ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen diğer işçinin ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 25.01.2018 14:31
Anahtar Kelimeler:
DenizliTavasMaden Ocağında Göçük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocasına zorla 3 milyonluk senet imzalattı
Kocasına zorla 3 milyonluk senet imzalattı
Öldürülmüş tilki ve doğanla fotoğraf çekilen şahsa 11 bin TL ceza
Öldürülmüş tilki ve doğanla fotoğraf çekilen şahsa 11 bin TL ceza
Konya'da bir kişi sokakta kar altında ölü bulundu
Konya'da bir kişi sokakta kar altında ölü bulundu
Kocaeli'de sokakta yaşayan kimsesiz şahsı silahla vurdular
Kocaeli'de sokakta yaşayan kimsesiz şahsı silahla vurdular
İstanbul'da 29 milyon TL’lik vurgun yapan çete çökertildi
İstanbul'da 29 milyon TL’lik vurgun yapan çete çökertildi
Tokat'ta yolcu otobüsü otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Tokat'ta yolcu otobüsü otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim