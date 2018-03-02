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Deniz Kuvvetleri’ne FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde 16 subay hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

02 Mart 2018 Cuma 09:32

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde 16 subay hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY’nin Deniz Kuvvetler Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon ile 7’si halen görevde, 9’u ihraç edilmiş toplam 16 subay hakkında gözaltı işlemlerine başlanılmıştır" denildi.

(Abdullah Sarica/İHA)
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