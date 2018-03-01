Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117148
ALTIN
161.154
DOLAR
3.8049
STERLİN
5.2322
EURO
4.6665
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması FETÖ’den tutuklandı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın koruma ekibinden Denizci Astsubay Rıza Asal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında sevk edildiği hakimlikçe ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan tutuklandı.

01 Mart 2018 Perşembe 19:24

Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın koruma ekibinden Denizci Astsubay Rıza Asal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında sevk edildiği hakimlikçe ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen bir soruşturmada itirafçı beyanları ve teşhisleri neticesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın koruma ekibinde görevli astsubay Rıza Asal gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Asal, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine getirildi. Burada savcılıkça sorgulanan şüpheli Asal, ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılığın mahkemeye sevk yazısında, şüphelinin SAT Komutanlığı emrinde görevli iken hali hazırdaki Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın koruma ekibinde görev yapmak üzere atandığı aktarıldı.

Sevk yazısında, şüphelinin FETÖ’nün örgüt içerisinde sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında örgütsel olarak ’’öğrenci’’ tabir edilen konumda yer aldığı, kod adının "Recep" olduğunun yapılanmada mahrem abisi konumda olan itirafçı Erkam (K) S.A.A’nın ayrıntılı, eşkal tarifli ve kişinin konumunu içerir, bu nedenle itibar edilebilir durumdaki ifade ve teşhisinden anlaşıldığı kaydedildi.

Ayrıca şüphelinin kendisi ve ailesine yönelik yapılan araştırmada, şüphelinin kardeşinin örgüt elebaşısı Gülen’in talimatının ardından Bank Asya’da hesap artışının olduğu ve örgütle iltisaklı kurumda SGK kaydının bulunduğu belirtilen sevk yazısında, söz konusu tespitlerin, şüpheli aleyhine olan beyan ve teşhisleri destekler mahiyette olduğu vurgulandı.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Asal, sorgusunun ardından ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Yusuf Melikoğlu /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düğün günü canından oldu
Düğün günü canından oldu
66 öğretmen hakkında ByLock’tan gözaltı kararı
66 öğretmen hakkında ByLock’tan gözaltı kararı
Askerlerin şehit olduğu Raco’ya askeri sevkıyat
Askerlerin şehit olduğu Raco’ya askeri sevkıyat
FETÖ irtibatlı sendikaya operasyon: 72 gözaltı kararı
FETÖ irtibatlı sendikaya operasyon: 72 gözaltı kararı
Çatıya çıktı. yoldan geçen araçlara kiremit attı
Çatıya çıktı. yoldan geçen araçlara kiremit attı
TSK son rakamı açıkladı: 2295 terörist...
TSK son rakamı açıkladı: 2295 terörist...
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim