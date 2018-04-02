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Dengesini kaybedince traktör üzerinden nehre düştü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir anda dengesini kaybederek traktör üzerinden Sakarya Nehri’ne düşen yaşlı adam için arama çalışmaları başlatıldı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 19:13
Dengesini kaybedince traktör üzerinden nehre düştü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir anda dengesini kaybederek traktör üzerinden Sakarya Nehri’ne düşen yaşlı adam için arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi’nde traktörüyle Adatepe Köprüsü yakınlarında seyreden Osman Karakullukçu (72), bir anda dengesini kaybederek traktörün üzerinden Sakarya Nehri’ne düştü. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suda kaybolan Karakullukçu’nun bulunması için çalışma başlattı.

(Metin Nişancık /İHA)
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