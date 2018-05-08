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Dehşet anları kamerada: Kurşun yağdırdı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 28 Nisan tarihinde sokak ortasında tartıştıkları bir kişi tarafından öldürülen karı-kocanın silahla vurulmaları, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

08 Mayıs 2018 Salı 21:47

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 28 Nisan tarihinde sokak ortasında tartıştıkları bir kişi tarafından öldürülen karı-kocanın silahla vurulmaları, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz 28 Nisan tarihinde saat 15.30 sıralarında 50. Sokak Tahtakale Caddesi üzerinde meydana geldi. Emekli polis olduğu öğrenilen M.Ö. (63) isimli bir şahıs, Mustafa (43) ve Zeynep (36) Kaya çiftiyle önce tartıştı ardından da belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırdı. Önce Zeynep Kaya’yı vuran M.Ö. yerde karısının üzerine kapanan Mustafa Kaya’ya da ateş ederek öldürdü. Olayın ardından saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, vatandaşlar 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan karı-koca Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen önce Zeynep Kaya, ardından da Mustafa Kaya hayatını kaybetti.

ZANLI KIRIKKALE’DE TESLİM OLDU

Öte yandan, cinayetin ardından memleketi Kırıkkale’ye giden M.Ö.’nün 1 Mayıs tarihinde Kırıkkale emniyetine giderek teslim olduğu öğrenildi. Akhisar emniyetine teslim edilen cinayet zanlısı M.Ö. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Akhisar Kapalı Cezaevine gönderildi. Zanlı M.Ö.’nün, Mustafa-Zeynep Kaya çiftini alacak-verecek meselesi yüzünden öldürdüğü iddia edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafında da saniye saniye görüntülendi. Gündüz saatlerinde sokak ortasında Mustafa-Zeynep Kaya çiftini bekleyen zanlı M.Ö., belinden çıkardığı tabanca ile çiftin yanına giderek tartışmaya başlıyor. Çevredeki vatandaşların da tartışmayı ayırmaya çalıştığı görülüyor. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö. önce Zeynep Kaya’ya arka arkaya ateş ediyor. Yere yığılan Zeynep Kaya’nın üzerine kapanan kocası Mustafa Kaya’ya da yerde ateş eden zanlı, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşıyor.

(Barış Gezici - Önder Aydın /İHA)
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