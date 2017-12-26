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DEAŞ’li teröristlerin evinden parmak izi kalıpları çıktı

Kırşehir’de DEAŞ’lı teröristlerin evinde parmak izi kalıpları bulundu.

26 Aralık 2017 Salı 15:48
DEAŞ’li teröristlerin evinden parmak izi kalıpları çıktı

Ölen örgüt üyelerinin adına para transferleri yapıldığı ileri sürülen parmak izi kalıpları, DEAŞ’lı teröristlerin yapılan ev aramalarında bulundu. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan örgüt üyelerinin verdiği bilgiler ve en son yakalanan sözde Kırşehir sorumlusunun sorgusunun ardından kent merkezindeki iki hücre evine baskın düzenledi.

Düzenlenen baskınlarda sözde DEAŞ bayrağı, evlenen kişinin fotoğrafları, doğum tarihleri, anne ve babalarının isimlerinin bulunduğu dikkati çekti. Belgelerin alt kısmında ise çiftlerin parmak izleri ve evliliği onaylayan örgüt sorumlusunun imzası olduğu görüldü.

Evlerin gizli bölümlerinde bulunan parmak izi kalıpları da dikkati çekerken polis birebir kopyası olarak alınmış 9 ayrı işaret parmağı iziyle ilgili de inceleme başlattı. Plastik kaplamalar üzerine kalıpları alındığı anlaşılan ve ölen DEAŞ mensuplarına ait olduğu tahmin edilen parmak izleri, örgütün iç yapılanmasında yer alan kişiler adına bazı işlemlerin yürütüldüğü izlenimi verdi.

Son Güncelleme: 26.12.2017 16:07
Anahtar Kelimeler:
DeaşKırşehirParmak Izi Kalıpları
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