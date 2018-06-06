DEAŞ’ın Kılıçdaroğlu’na Suikast Planı Davası’nda 3 tahliye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne saldırı planlayan ve Kocaeli ile Kayseri Emniyeti’nin koordinesiyle yakalanarak gözaltına alınan ve ‘DEAŞ terör örgütü üyeliği’ suçundan yargılanan 3’ü tutuklu 11 sanığın Kayseri’deki davasında tutuklu 3 sanık tahliye oldu.

5 Temmuz 2017’de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet yürüyüşüne Kayseri’den kiraladıkları araçla saldırmayı hedefleyen DEAŞ’lı oldukları öne sürülen 6 şüpheli Kayseri ve Kocaeli Emniyeti’nin koordineli çalışmasıyla yakalanmıştı. Kocaeli’de gözaltına alınan Oğuzhan K. ile irtibatlı olduğu tespit edilen 9 kişi daha gözaltına alındı. Adalet yürüyüşüne saldırı planıyla ilgili gözaltı sayısı 15’e yükselmiş oldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan sanıklar Oğuzhan K., Ali M., Kaan A. ve Fatih Ö. yönünden soruşturma evrakının tefrik edilerek yetkisizlik kararıyla suç yeri Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kayseri emiri olarak DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından seçilen Oğuzhan K.’ya biat ettikleri iddiasıyla ‘DEAŞ terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklu yargılanan bilgisayarcı Kadir K.(28), öğrenci Abdullah A.(23) ve şoför Selim İ. (32) ile tutuksuz sanıklar tamirci Ahmet K.(31), işçi Ferhat K.(23), işsiz Selahattin A.(30), işçi Ahmet T.(24), memur Seyit K. (47), inşaat işçisi Burhanettin K.(42) ve Oğuzhan K.’nın eşi ev hanımı Ayla K.(36), Emre E. hakkında açılan iddianame Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi .

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci celsesinde tutuklu sanıklar Kadir K., Abdullah A. ve Selim İ. ile tutuksuz sanıklar Ahmet K., Selahattin A., Ferhat K. Ahmet T., Seyit K. ve Burhanettin K. ile Emre E. duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ayla K. ise duruşmaya gelmedi.

Kayseri emiri olarak DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından seçilen Oğuzhan K. tanık olarak dinlendi. 35 yaşındaki sanık Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır edilen Oğuzhan K. şunları söyledi:

“Beni ilk tutukladıklarında bütün arkadaşlarımı topladılar. Piknik yaptığımız arkadaşları bile topladılar. Arkadaşların terör örgütü ile herhangi bir alakaları yok. Benim de terör örgütü ile alakam yok sadece bir olaya karıştım. Ben kimsenin emiri falan değilim. Diğer ifademi kabul etmiyorum. Kimse beni emir seçmedi, ben DEAŞ’ın Kayseri sorumlusu değilim” diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen Ali M. ise, “Oğuzhan saçma bir ifade vermiş, çelişkilerle dolu bir ifade vermiş. Ben DEAŞ’ı benimsemedim, ben DEAŞ kelimesini Emniyet’te öğrendim” dedi. Tanık Kaan A. da, “Tamamen iftira, bu Oğuzhan’ın nasıl bir adam olduğunu çözemedim” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenilmesinin ardından duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 12 Eylül’e ertelerken, tanık olarak dinlenen Oğuzkan K.’nın ifadesini değiştirmesinin ardından tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

(Şeref Kahraman/İHA)