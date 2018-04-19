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DEAŞ’a para aktaran 7 şüpheli yakalandı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarda, örgüte para aktardığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:43
DEAŞ’a para aktaran 7 şüpheli yakalandı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarda, örgüte para aktardığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, örgüt yanlısı selefi faaliyetlerde bulunan ve DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki kamplarına para aktardıkları MASAK ve banka hesaplarından ortaya çıkarılan 7 hücre üyesini tespit etti.

Banka ve MASAK raporları ile daha önce yakalanan DEAŞ’lı teröristlerin itiraflarından yola çıkılarak çalışma başlatan terör polisi, yapılan takibin ardından dün gece İstanbul’un 6 ayrı ilçesinde 7 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda, DEAŞ’lı 7 hücre üyesi gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte 300 mermi, örgütün illegal para transferi yaptığı dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

(Sadık Kahraman /İHA)
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