Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117341
ALTIN
158.944
DOLAR
3.7642
STERLİN
5.1005
EURO
4.5342
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin

Deaş üyesi, örgütün yemeklerine cesaret hapı atıyormuş

Adana’da tutuklanan Suriye uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi, örgütün yemeklere cesaret verici uyuşturucu haplar kattığını söyledi.

02 Ocak 2018 Salı 14:56
Deaş üyesi, örgütün yemeklerine cesaret hapı atıyormuş

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi B.B, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyerek itirafçı oldu. 2013 yılında örgüte katıldığını anlatan B.B, silahlı eğitim almak için Suriye’nin Rakka kenti yakınlarındaki Akerşi köyünde bir süre yaşadığını, kampta Suriyeli olmayan yüzü maskeli örgüt üyelerinin de bulunduğunu kaydetti. Kamptaki disiplin faaliyetlerine ilişkin itiraflarda da bulunan B.B, eğitimlerde komutanların ceza vermek istediği örgüt üyelerinin elleri ve ayaklarını bağlayıp 3 gün bir odada tek başına bıraktıklarını anlattı. İlerleyen günlerde komutanların hayat tarzlarında çelişkiler gördükten sonra örgütten kaçmak için fırsat aramaya başladığını dile getiren B.B, ailesini görmek için 2014 yılında geldiği Adana’da daha önce Rakka’da gördüğü DEAŞ’lı terörist Hasan Aydın’la karşılaştığını ve Aydın’ın örgüte eleman kazandırmak için çalıştığını itiraf etti. B.B, Suriye’de biri asker 2 Türk vatandaşının kaçırılmasının da yer aldığı DEAŞ’ın propaganda görüntülerindeki 3 Türk’ten biri olan Hasan Aydın’ın örgüte nasıl eleman kazandırdığını şöyle anlattı:

“İslam’ı kullanarak kandırıyorlardı. Hasan Aydın, kazandırmak istediği kişilere ’Cihada gidiyorsunuz. Şehadeti tadacaksınız. Ben de eğitiminiz bitmeden orada olurum’ diyordu.”

B.B, örgüt yöneticilerinin örgüt üyelerinin yemeklerine cesaret hapı kattığını belirterek, “DEAŞ’ın İslam dinine zarar vermek için kurulmuş bir örgüt olduğuna inanıyorum. DEAŞ terör örgütü içerisinde yer aldığım için çok pişmanım" diye konuştu.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.B, tutuklandı. Öte yandan DEAŞ’ın Türklerden oluşturduğu ’Yaşar Grubu’nun içerisindeki infaz timinde yer alan Hasan Aydın’ın 2012’de Adana’daki El Kaide operasyonunda, 2015’te ise Hatay’dan Suriye’ye geçmek isterken yakalanıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme: 02.01.2018 15:23
Anahtar Kelimeler:
DeaşCesaret HapıAdanaTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya Konyaaltı ilçesindeki sosyete pazarı kül oldu
Antalya Konyaaltı ilçesindeki sosyete pazarı kül oldu
Yasin Börü davasının firari sanığı yakalandı
Yasin Börü davasının firari sanığı yakalandı
Motosikleti uzanarak kullanan şahıs tehlike saçtı
Motosikleti uzanarak kullanan şahıs tehlike saçtı
Yılbaşında İstanbul'da 215 kişi gözaltına alındı
Yılbaşında İstanbul'da 215 kişi gözaltına alındı
Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangın paniğe yol açtı
Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangın paniğe yol açtı
Otomobilin tamponunda yolculuk eden şahıs şaşırttı
Otomobilin tamponunda yolculuk eden şahıs şaşırttı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim