DEAŞ operasyonunda İzmir’de 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi yakalarken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, bir şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.