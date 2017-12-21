İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi yakalarken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, bir şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
DEAŞ operasyonunda İzmir’de 10 gözaltı
İzmir’de, terör örgütü DEAŞ’a yönelin belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 11 şüpheliden 10’u yakalandı.
21 Aralık 2017 Perşembe 10:11
Son Güncelleme: 21.12.2017 10:39