Dayakçı koca görüntülere rağmen "vurmadım" dedi

Kağıthane’de tartıştığı karısını sokak ortasında döverken çevredeki vatandaşların meydan dayağı attığı Mehmet T’nin ilk ifadesinde, “Eşime vurmadım. Konuşurken eşim bir anda kendi kendine vurmaya başladı. Bir anda arkamdan uçarak birileri tekme atmaya başladı” dediği öğrenildi.

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde sabah saatlerinde sokak ortasında karısını döverken çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı yiyen Mehmet T., karısının şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Polis merkezinde ifadesi alınan Mehmet T., daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Burada savcılıkça sorgulanacak olan Mehmet T.’nin emniyetteki ilk ifadesinde, “Bugün anlaşmalı boşanma için eşimle birlikte adliyeye gitmiştik. Burada dilekçeye imza atacaktık. Sonrasında eşim beni Kağıthane’ye götürdü. Konuşurken eşim biranda kendi kendine vurmaya başladı. Eşime vurmadım ben. Sırtım dönüktü. Biranda arkamdan uçarak birileri tekme atmaya başladı. Çok kalabalıktılar. Polisler gelip beni ellerinden aldı. Vurmamama rağmen eşimin şikayeti üzerine buraya getirildim. Eşimin bana oyun kurduğunu düşünüyorum” dediği öğrenildi.

Öte yandan adliyede savcılık koridorunda bekleyen Mehmet T.’nin uğradığı meydan dayağı sonrasında yüzü ve gözünün şiştiği görüldü. Elinde buz olan Mehmet T.nin savcılık sorgusu öncesinde sık sık yüzüne buz koyduğu gözlendi.

(Yusuf Melikoğlu /İHA)