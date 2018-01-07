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Dağıtım iznine gelen asker göçük altında öldü

Aksaray’da 20 gün önce gittiği askerlik görevinden dağıtım iznine gelen ve dedesine ait kerpiç evi yıkmak için çalışma yapan asker, yıkım sırasında tavanın üzerine çökmesi sonucu kalasların ve toprağın altında kalarak öldü.

07 Ocak 2018 Pazar 20:38
Dağıtım iznine gelen asker göçük altında öldü

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı İncesu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 gün kadar önce Amasya’ya askerlik görevini yapmaya giden Oruç Usluca (20), 2 gün önce acemi birliğinin bitmesi üzerine baba ocağı olan İncesu köyüne geldi. İznini İncesu köyünde geçiren Usluca, dedesine ait atıl halde bulunan metruk tek katlı kerpiç evi yıkmak için çalışmaya başladı. Yıkım esnasında evin tavan kısmı aniden çökmesiyle Usluca, kalasların ve toprağın altında kaldı. Genci kurtarmak için yakınları seferber olurken; olay jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan gence yapılan çalışmalar sonucu ulaştı. Olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı şekilde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Oruç Usluca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Köy halkı ise Usluca’nın 20 gün önce askere gittiğini, dağıtım iznine geldiğini ve dedesine yardım etmek amaçlı evi yıkmak istediğini söylediler.

Son Güncelleme: 07.01.2018 22:59
Anahtar Kelimeler:
AksarayOruç UslucaIncesu Köyü
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