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Cüneyt Pala davasında son durum

İstanbul’da bir otel odasında, kendini mankenlik ajansı sahibi olarak tanıtarak kadınları istismar ettiği iddia edilen Cüneyt Pala’nın öldürülmesi davasında sanıklardan Dilek Demir, “Ömrümün geri kalanında bu tehditlerle yaşamak istemezdim” dedi.

19 Aralık 2017 Salı 10:07
Cüneyt Pala davasında son durum

Kendisini manken ajansı sahibi olarak tanıtıp para karşılığında kadınların fotoğrafını çektiği ve bu kadınlara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Cüneyt Pala’nın bir otelin 401 nolu odasında, Dilek Demir ve Gülşat Şat adlı iki kadın tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Dilek Demir ve Gülşah Şat cezaevinden getirilirken avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunması sorulan sanık Gülşah Şat, sadece maktul Cüneyt’i bulmak istediğini belirterek, öldürme amacı olmadığını söyledi. Olay sırasında biber gazından daha çok maktul Cüneyt’in darplarına maruz kaldığını kaydeden sanık Şat, “Gazdan dolayı öksüremedim bile. Her şey bir anda oldu. Olaydan sonra Cüneyt numara yapıyor sandım” dedi.

“DİLEK DEMİR GÜLŞAH ŞAT’I KANDIRMIŞTIR”

Gülşah Şat’ın avukatı, müvekkilinin Dilek Demir tarafından kandırıldığını savunarak, “Sanık Dilek güya müvekkilime yardımcı olsun diye tehdit içerikli mesajlar yazmış. Psikolojik baskılar yapmıştır. Hatta bir mesajında ‘Öldürmek için can atardım, bana güven, ben devlet memuruyum. İçine sinmezse paranı veririm. Uçak biletini ve otel masrafını ben karşılarım. Yeterki gel’ demiştir. Bu mesajlar Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda da bulunmaktadır. Müvekkilim bu konuşmalarla tehdit ve şantaja maruz kalmıştır. Her şekilde müvekkilim oltanın ucuna takılmıştır. Kim bilir bunun arkasında ne tehdit ve blöfler vardır. Müvekkilim sadece ölen kişi tarafından değil Dilek Demir tarafından da kandırılmıştır. Bu sebeple serbest bırakılıp tahliyesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

DİLEK DEMİR: “BİZİM GİBİ BİR SÜRÜ MAĞDUR KADIN VARDI”

Sanık Dilek Demir ise , “Ömrümün geri kalanında bu tehditlerle yaşamak istemezdim. Bizim gibi bir sürü mağdur kadın vardı. Ben sadece vurmak istedim, o bana saldırdı. Durum ortada. Maalesef evladımı göremiyor durumdayım. Adamı öldürmek istesem ambulansı neden çağırayım? Gülşah da mağdurdu. Sonuçta onun da çıplak fotoğrafları vardı” ifadelerini kullanarak tahliyesini istedi.

MAHKEME REDDETTİ

Taleplerin ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, sanık Gülşah Şat’ın tahliyesine, Dilek Demir’in ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu iki sanığın da tahliye talebini reddederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Şubat ayına erteledi.

Son Güncelleme: 19.12.2017 10:57
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Pala CinayetiDilek DemirGülşah şat
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