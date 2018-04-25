Cumhuriyet gazetesi davasında Akın Atalay, “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan 7 yıl 13 ay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı.(İHA)
Cumhuriyet gazetesi davasında karar
Cumhuriyet gazetesi davasında Akın Atalay, “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan 7 yıl 13 ay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı.
25 Nisan 2018 Çarşamba 21:49